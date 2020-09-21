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تعليم

الأكاديمية العربية تبحث سبل تعزيز التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:39 م
سبل تعزيز التعاون
سبل تعزيز التعاون المشترك مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البر
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أحمد بسيوني
عقد الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.


تناول الاجتماع توظيف كافة قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات العربية وضمن توجهات خطتها الاستراتيجية في تكريس مكانة الدولة كمركز بحري رائد على مستوى العالم.


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يأتي هذا تحقيقًا لرؤية الاكاديمية في تعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير.


حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسفير النوايا الحسنة البحري لدى المنظمة البحرية الدولية إلى جانب القبطان عبدالله الهياس، مدير إدارة النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

الأكاديمية العربية تبحث سبل تعزيز التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات
الأكاديمية العربية تبحث سبل تعزيز التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات
الأكاديمية العربية تبحث سبل تعزيز التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات
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