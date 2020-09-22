AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبد العال قبل مواجهة الزمالك: انتظروا إبداع طنطا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:28 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا عن خطته لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها بعد قليل فب بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن المباريات المتبقية لفريق طنطا حتى نهاية الدوري لابد أن يترك بصمة قوية بها ليتذكره الجماهير.

وأضاف عبد العال أنه لابد من وجود روح قوية تسيطر على مباريات أي فريق اللعب دائماََ للمتعة، مدرسة الزمالك دائماََ تعمل على امتاع الجماهير وأسير دائماََ على هذا النهج.

وتابع: طنطا فربق كان يعتمد على الدفاع من أجل بقاء شباكه نظيفة، ولكن لم يستطع تنفيذ هذا الأمر مع المدير الفني السابق، فلابد من دخول طريقة جديدة لجود  شكل مميز للفريق.

وأشار عبد العال إلى أن طنطا لا يوجد به لاعب يخلص ولكن يوجد به لاعبون رجال ويمتازون بالروح ولكن لابد من توجيههم وسنصنع إبداع أمام الزمالك والمباريات القادمة للتاريخ سواء استمرينا في الدوري أو هبطنا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبد العال لأحمد موسى: هدف الزمالك الثالث خماسي وقليل الأدب

أحمد كشري: مباراة طنطا من أصعب المباريات منذ تولي قيادة أسوان

جوارديولا العرب.. تفاصيل عقد رضا عبد العال مع طنطا وشروط بقائه

خاص| رضا عبد العال: جمهور الزمالك شتمني عشان كارتيرون وفي الآخر خلع

شاف الدولارات جري عليها.. رضا عبد العال: كارتيرون هيسيب التعاون بعد 5 مباريات

رضا عبد العال لـ صدى البلد: تاكيس جونياس الأنسب لقيادة الأبيض وسيصبح معشوق الزمالكاوية

ترشيحاتنا

خاص| تفاصيل العرض المغربي للتعاقد مع جيرالدو

أردوغان يدعو لعقد مؤتمر من أجل تقسيم الطاقة في شرق المتوسط

ترفض الزواج بسبب منزل..عانس تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 وتكشف سر سعادتها.. صور

الأهلي يؤجل الإعلان عن الصفقات الجديدة بسبب أجايي وجيرالدو

فوائد عصير القصب .. مزايا خارقة غير مقاومته لـ الأملاح

مع علاء ولي الدين.. مصطفى بسيط ينشر صورة من طفولته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب

بكتف واحد.. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

في عيد زواجهما الـ85.. نصائح ذهبية من زوجين معمرين لحياة زوجية سعيدة ومديدة