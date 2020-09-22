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توك شو

الحكم على سما المصري بالسجن عامين.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:41 م
سما المصري
سما المصري
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو للحكم علي سما المصري بالسجن لعامين .

وأضاف الفيديو أن الحكم اعتبره ناشطون أنه عبرة لكل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خصوصا الفنانات الاتي يستخدمن أجسادهن للشهرة وتحقيق المكاسب .

واوضح الفيديو أن محكمة مصرية تحكم علي الفنانة الاستعراضية سما المصري بالسجن لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه .

وتابع : ان الفنانه سما المصري سيتم وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين في قضية اتهامها بسبب قذف الاعلامية ريهام سعيد والتحريض علي الفسق والفجور بعد نشرها صورا خادشة للحياء العام .

واستكمل : ان الفيديوهات تم نشرها علي حسابات الفنانه سما الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا علي ان محامي الدفاع مينا ناجي قد ترك المرافعة في قضية المصري لظروف شخصية .
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