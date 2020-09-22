داود أوغلو: مصر أهم دول المتوسط ويجب على تركيا الاتفاق معها

طالب أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقيع اتفاقية مع مصر كونها أهم دول منطقة المتوسط.





وقال أوغلو في تصريحات صحفية إن على انقرة أن تبرم اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة مع القاهرة.





وأضاف أن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط بين بلدان المنطقة.





وأردف:"يجب إبرام اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا ومصر، فالسبيل لتجنب خريطة إشبيلية هو إبرام تلك الاتفاقية".





ويشار إلى أن خريطة إشبيلية وضعها عام 2000 أستاذ الجغرافيا البحرية والبشرية في جامعة إشبيلية بإسبانيا خوان لويس سواريز دي فيفيرو، استنادا إلى وجهة نظر اليونان وقبرص الرومية.





وبحسب "دي فيفيرو" تعتبر حدود المنطقة التي تقول اليونان إنها الجرف القاري التابع لها في بحر إيجة والمتوسط، وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها الإدارة القبرصية الجنوبية عام 2004، الحدود الرسمية للاتحاد الأوروبي.





ويشار إلى أن مصر تقف إلى جانب اليونان لحماية حدودها البحرية أمام الاعتداءات التركية.