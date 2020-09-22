AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

30 دقيقة.. هجمات الزمالك بدون خطورة حقيقة ومحاولات طنطا لم تتوقف

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:43 م
الزمالك وطنطا
الزمالك وطنطا
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت احداث 30 دقيقة من مباراة الزمالك وطنطا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريفين، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بحرص شديد من الفريقين، وتبادل لاعبي الزمالك الكرة في منتصف ملعب طنطا ولكن دون تشكيل هجمة على مرمى ابناء السيد البدوي.

وحصل اسلام جابر لاعب الزمالك على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة أمام منطقة جزاء طنطا.

ونفذ لاعبي الزمالك الركلة الحرة بطريقة تكتيكية ولكن لم تشكل خطورة على مرمى طنطا.

ويبدو أن رضا عبد العال المدير الفني لطنطا يلعب على الهجمات المرتدة، حيث شهدت الدقائق الأولى من المباراة هجمتين على مرمى الزمالك.

شكل طنطا ضغط قوي على دفاع الزمالك في كرة مرتدة وصل بها الى مرمى أبو جبل حارس الزمالك وكاد أن يتقدم ابناء السيد البدوي على الأبيض.

وتلقى حامد حمدان لاعب طنطا أول بطاقة صفراء في مباراة اليوم بعد اعتراضه لبوسف اوباما في كرة داخل منتصف ملعب طنطا.

ولم يتمكن اي فريق من اختراق دفاع الآخر، وتحقيق هدف التقدم ومازالت النتيجة بدون أهداف طوال 30 دقيقة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك وطنطا.. 30 دقيقة .. تعادل سلبي وضغط زملكاوي بحثا عن هدف

الزمالك والمصري.. 15 دقيقة ضغط أبيض وتهديد شرس على مرمى أبناء بورسعيد

الزمالك والمصري.. 30 دقيقة صياما تهديفيا وغياب الفنيات من الفريقين

الزمالك والمصري.. شوط أول يفتقد الفنيات وينتهي بنتيجة سلبية

60 دقيقة.. الزمالك يتقدم على المصري ويسيطر على المباراة.. فيديو

30 دقيقة.. طلائع الجيش يشكل خطورة على الزمالك بتسديدات بعيدة المدى

ترشيحاتنا

علي عاشور مديرا فنيا لمصر المقاصة بعد استقالة ايهاب جلال

طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

تصل ٢٥ % .. مصر للطيران تطرح تخفيضات على أسعار بعض التذاكر

داود أوغلو: مصر أهم دول المتوسط ويجب على تركيا الاتفاق معها

ترفض الزواج بسبب منزل..عانس تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 وتكشف سر سعادتها.. صور

شوقي : كورونا طوَّر التعليم .. وسنخفض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 15 ثانية.. طريقة مبتكرة لقتل فيروس كورونا

45 دقيقة متعة.. جولة في متحف السعادة بالرياض

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور