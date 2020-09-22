30 دقيقة.. هجمات الزمالك بدون خطورة حقيقة ومحاولات طنطا لم تتوقف

انتهت احداث 30 دقيقة من مباراة الزمالك وطنطا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريفين، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.





بدأت المباراة بحرص شديد من الفريقين، وتبادل لاعبي الزمالك الكرة في منتصف ملعب طنطا ولكن دون تشكيل هجمة على مرمى ابناء السيد البدوي.





وحصل اسلام جابر لاعب الزمالك على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة أمام منطقة جزاء طنطا.





ونفذ لاعبي الزمالك الركلة الحرة بطريقة تكتيكية ولكن لم تشكل خطورة على مرمى طنطا.





ويبدو أن رضا عبد العال المدير الفني لطنطا يلعب على الهجمات المرتدة، حيث شهدت الدقائق الأولى من المباراة هجمتين على مرمى الزمالك.





شكل طنطا ضغط قوي على دفاع الزمالك في كرة مرتدة وصل بها الى مرمى أبو جبل حارس الزمالك وكاد أن يتقدم ابناء السيد البدوي على الأبيض.





وتلقى حامد حمدان لاعب طنطا أول بطاقة صفراء في مباراة اليوم بعد اعتراضه لبوسف اوباما في كرة داخل منتصف ملعب طنطا.



