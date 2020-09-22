الإسكان: مشروعات خدمة قاطني العشوائيات لا تؤثر على المليون وحدة

أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لن يتم ايقاف مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحدة.





وأضافت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن أي مقترحات بمشروعات سكنية جديدة تغطي شرائح معينة من فئات الدخول المتنوعة لا تتعارض مع مشروع الإسكان الاجتماعي او تتطلب الغائه.





وأوضحت المصادر، أن لدينا العديد من المشروعات تخاطب كافة جهات الدخل، لأن سياسة الدولة تتمثل في الدعم الكامل والمساندة لفئات الدخل الأقل من سكان المناطق العشوائية ومن الشباب ومحدوي الدخل.









وكذا توفر الدولة مشروعات متنوعة لمتوسطي الدخل بمساحات وأسعار تغطي كافة الشرائح المتنوعة بالطبقة الوسطى التي لا تحتاج دعم كامل لكن تحتاج لتوفير وحدات مناسبة بأسهار متوسطة وآليات سداد مرنة، وهو ما تم تطبيقه علي مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر بالتنسسق مع البنك المركزي لامكانية تقسيط الوحدات علي 20 عام.





أما بالنسبة للشرائح الأعلي دخلا فتحرص الدولة علي توفير منتجات متنوعة بدون دعم مالي، وهو ما يحدث في كافة المدن الجديدة تقريبا.



