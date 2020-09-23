هل تجوز الرقية الشرعية للغائب البعيد.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

وأشار إلى أن الهاتف المحمول يجعلك تتحدث مع شخص في نهاية العالم ولا تراه عينك، منوها أن أهل الهمم أقوى من ذبذبات التليفون فيجوز التوجه بالرقية لشخص معين وسيكون لها الأثر بإذن الله.

كيفية إبطال السحر بآيات من القرآن



لم يحد الشرع الشريف آيات معينة للعلاج إبطال السحر ولكن اجتهد العلماء والرقاة، لمعرفة الآيات القرآنية الأدعية التي تؤثر على الجن، وتبطل السحر الموكل به.





قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن آيات إبطال السحر مذكورة فى القرآن الكريم، ناصحًا من أصيب بذلك بأن يجتهد في العبادة وبالإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي وأن يداوم على أذكار الصباح والمساء وأداء الصلوات.



