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مرأة

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:37 م
أفكار ديكور رائعة
أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية
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اسماء محمد
تغيير ديكور المنزل يلعب دورا مهما فى تحسين صحتنا النفسية والقضاء على الاكتئاب وضبط حالتنا المزاجية خاصة اذا كنا نمضى وقتا طويلا فى المنزل .

وبسبب التكلفة المرتفعة لقطع الديكور والأثاث المختلفة لايفكر عدد كبير من الناس فى تغيير ديكور المنزل مما يزيد من شعورهم بالرتابة والملل.
عرض موقع "برايت سايد" بعض أفكار الديكور التى تجعل المنزل مليء بالحيوية بأبسط التكاليف المادية.

تتميز هذه التصميمات بالافكار غير التقليدية وكان أبرزها صناعة كرسى القراءة والمسرح المنزلى من حاويات قديمة و انتريه صغير من الصناديق الخشبية القديمة.

ورغم بساطة هذه التصميمات إلا أنه تم إضافة بعض اللمسات الجمالية لها التى جعلتها قمة فى الروعة والجمال.
أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية
أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية
أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية
أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية
أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية
أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية
أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية
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