أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية







إقرأ أيضا لو بتحب الأبيض والأسود.. نصائح لاستخدامه فى ديكور المنزل عرض موقع "برايت سايد" بعض أفكار الديكور التى تجعل المنزل مليء بالحيوية بأبسط التكاليف المادية. وبسبب التكلفة المرتفعة لقطع الديكور والأثاث المختلفة لايفكر عدد كبير من الناس فى تغيير ديكور المنزل مما يزيد من شعورهم بالرتابة والملل.





تتميز هذه التصميمات بالافكار غير التقليدية وكان أبرزها صناعة كرسى القراءة والمسرح المنزلى من حاويات قديمة و انتريه صغير من الصناديق الخشبية القديمة.





ورغم بساطة هذه التصميمات إلا أنه تم إضافة بعض اللمسات الجمالية لها التى جعلتها قمة فى الروعة والجمال.