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رياضة

الهلال السعودي مهدد بالاستبعاد من أبطال آسيا .. والفريق يخوض آخر مران بدون المدرب و17 لاعبا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يعاني فريق الهلال السعودي من إصابات فيروس "كورونا" أثناء مشاركته بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب إصابة 17 لاعبًا آخرهم لاعب خط الوسط ناصر الدوسري.

وأكدت صحفية "الرياضة" عن تهديد تلقاه الهلال من قبل الاتحاد الآسيوي، بالاستبعاد من بطولة دوري الأبطال، في حال لم يتوفر الـ13 لاعبًا، في مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات

وطلب الهلال تأجيل المباراة بعد إصابة 17 لاعبا بعدوى كوفيد-19 لكن الاتحاد الآسيوي تمسك بإقامة المباراة.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم "أوضحت الفحوص إصابة اللاعب ناصر الدوسري بفيروس كورونا، إلى جانب أحد أفراد الجهاز الطبي.

"يخضع الثنائي للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأدى الفريق تدريباته في الدوحة اليوم بدون حضور مدربه الروماني رازفان لوشيسكو والثنائي عبدالله المعيوف وهتان باهبري نظرا لعدم تمكنهم من الالتحاق بالتدريبات إلى حين ظهور فحوصهم الطبية، والتي كشفت الآن سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي الإماراتي غدًا الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات. 

وتأهل بطل السعودية إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا رغم غياب الكثير من لاعبيه المصابين بفيروس كورونا، بعد تعادله ون أهداف مع شهر خودرو الإيراني ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية يوم الأحد الماضي في الدوحة.

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