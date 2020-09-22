مضاربات.. شعبة الذهب: نتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر قريبا.. فيديو

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن أسعار الذهب لا تستقر عند سعر معين .









وأضاف نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن أسعار الذهب مرتبطة بالمضاربات في مختلف البورصات العالمية .









وتابع:" كل المستثمرين في البورصات العالمية يطرحون كميات كبيرة من الذهب لبيعها وعندما يزيد العرض ينخفض السعر ".









وأكمل نادي نجيب:" يتم بيع الذهب بالسعر العالي وينخفض تدريجيا كلما زاد المعروض وينخفض السعر"، مضيفا:" بعض المستثمرين يشترون كميات كبيرة من الذهب كي يضمنوا الارباح ".







