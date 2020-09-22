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مضاربات.. شعبة الذهب: نتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر قريبا.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:05 م
الذهب
الذهب
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هاني حسين
قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن أسعار الذهب  لا تستقر عند سعر معين .


وأضاف نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن  أسعار الذهب مرتبطة  بالمضاربات في مختلف البورصات العالمية .


وتابع:"  كل المستثمرين في البورصات العالمية يطرحون  كميات كبيرة من الذهب لبيعها وعندما يزيد العرض ينخفض السعر ".


وأكمل نادي نجيب:"  يتم بيع الذهب بالسعر العالي وينخفض تدريجيا كلما زاد  المعروض وينخفض السعر"، مضيفا:"  بعض المستثمرين يشترون كميات كبيرة من الذهب كي يضمنوا الارباح ".


ولفت نجيب إلى انه  من المتوقع عودة ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى في المستقبل القريب".
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