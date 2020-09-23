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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد  أسعار الذهب بمصر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23  سبتمبر 2020.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 833 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى: 

عيار 18 سجل 715 جنيها.

عيار 21 وصل إلى 833 جنيها.

عيار 24 سجل 951 جنيها.
 
الجنيه الذهب بلغ سعره 6695 جنيها.
 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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