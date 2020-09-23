سكان المشروع الأمريكى بحلوان يطالبون بردم حفرة تحولت إلى مقلب قمامة

طالب المواطن محمود فرج محمد محمد، من حلوان المشروع الأمريكي مجاورة 4 بلوك 8 قطعة 407 القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من بردم حفرة تحولت إلى مقلب قمامة .





ويقول فى رسالته : هناك حفرة تبلغ متر تقريبا تتراكم بها القمامة والحشرات وهى نتاجة عن حفر للكهرباء، مطالبا بردمها وتوفير صناديق لتجميع القمامة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



