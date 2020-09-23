محافظ الإسماعيلية: "التضامن الاجتماعي" تتولى تسوية ملف مخالفي البناء من الأسر الأولى بالرعاية

، إن مديرية التضامن الاجتماعي تتولي ملف تسوية مخالفات البناء للاسر الاولي بالرعاية، وانه يثق في رجال الخير من أبناء المحافظة في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أنه منذ بداية فتح باب التصالح لمخالفات البناء، تمت مراعاة البعد الاجتماعي ومنح تخفيض خاص بمحافظة الاسماعيلية ٢٥٪؜، ثم تخفيض رئيس الوزراء وتحديد ٥٠ جنيها للمتر في القرى، بالاضافة الي تخفيض ٢٥٪؜ في حالة الدفع الفوري لإجمالي قيمة المخالفة.

وأعلن المحافظ خلال اجتماع تنسيقي مع التنفيذيين، أنه تقرر منح تخفيض جديد يقدر بـ 15% للجادين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء؛ ليصل اجمالي التخفيض الممنوح إلي 40%؜.

وأعلن محافظ الإسماعيلية ، تقدم نحو ١٢ ألف مواطن بطلبات تصالح في مخالفات بناء منذ صدور قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.





وقال بشارة في تصريحات صحفية، مساء أمس الثلاثاء، إن الغرض من قانون التصالح هو انهاء المخالفات بشكل قانوني وتقنين الأوضاع للمواطنين وتيسير توصيل المرافق والخدمات لهم.





وشدد المحافظ خلال اجتماعه التنفيذي بمسئولي الاحياء بالمحافظة، علي اهمية تحقيق الانضباط المنشود في تراخيص البناء مع الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين .





وأضاف المحافظ أن العمل يجري بالمراكز التكنولوجية علي مدار ٢٤ ساعة حتي نهاية ديسمبر وبالتناوب بين الموظفين، مشيرا الي الغاء الاجازات خلال تلك الفترة.





وعقد المحافظ اجتماعا بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية و نواب رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الأحياء ومديري جهاز التجميل والتطوير وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء علي مستوى المحافظة وتوابعها ومتابعة نسب التنفيذ وما تم اتخاذه من إجراءات، في إطار إستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء.





وخلال الاجتماع أكد المحافظ علي جميع المسؤولين بضرورة تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.





وعلى جانب آخر، أكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع علي الإسراع في تنفيذ خطة عاجلة للنظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتكثيف أعمال النظافة العامة و التجميل والتطوير لمختلف القطاعات وخاصة مداخل ومخارج المحافظة و الطرق و الميادين و ذلك من أجل الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية.





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