AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: الزمالك يحتاج لمدير كرة جامد للسيطرة على اللاعبين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:20 ص
الزمالك وطنطا
الزمالك وطنطا
Advertisements
محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحتاج لوجود مدير كرة قوي يتواجد على دكة بدلاء الفريق.

وتغلب الزمالك على ضيفه طنطا بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الزمالك هويته عبر التاريخ تجعله يحتاج لمدير كرة قوي و" جامد" وجميع اللاعبين يحترمونه".

واختم حديثه قائلا: "في كل وقت الزمالك في حاجة إلى مدير كرة قادر على تنفيذ اللائحة وقادر على السيطرة على غرفة الملابس".

ويعانى الزمالك حاليا من تذبذب مستوى الفريق والنتائج بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون خاصة ولن الفريق تنتظره مواجهة نارية ذهابا وايابا أمام الرجاء المغربى خلال الشهر القادم ويواصل البحث عن مدير فنى جديد يقود المسيرة 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو: الأهلي انضرب في لاعبيه الأجانب.. وتحية لمسئولي الزمالك

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

ميدو: حزنت من مهاجمة أساطير الزمالك للاعبين.. وكارتيرون يقود الفريق بأريحية

مرتضى يلاعب الأهلي.. ميدو: وجود صالح جمعة مع كهربا خطر كبير

ميدو: تاكيس جونياس قادر على النجاح مع الزمالك

ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

ترشيحاتنا

والد الطفلة كنزي يحكي تفاصيل اختفائها 7 أيام فى «بلاعة» .. فيديو

رضا عبد العال يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وطنطا بالدوري

للمرة الثانية .. تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في العزب المتاخمة للمدن في المنيا

شاهد .. راكب يعتدي بشكل عشوائي وعنيف على سيدة داخل عربة مترو

سيمنع عنها التمويل الحكومي .. ترامب يعلن الحرب على 3 مدن أمريكية .. فيديو

تصل ٢٥ % .. مصر للطيران تطرح تخفيضات على أسعار بعض التذاكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور

كفاية سهر وتيك أوي.. وليد هندي يقدم روشتة تأهيل نفسي لعودة الأطفال إلى المدرسة

العالم يحتفل باليوم العالمي لـ"الأيام الخالية من السيارات"