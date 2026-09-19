مع بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات.. انتظام حركة المواقف والنقل بمراكز ومدن وقرى الغربية

تشهد مواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، صباح اليوم، انتظامًا في حركة سيارات الأجرة وخطوط السير، مع توافد الطلاب والمواطنين، مع بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان توافر السيارات وانتظام الخدمة، خاصة خلال فترات الذروة.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، باستمرار تكثيف المتابعة على المواقف وخطوط السير، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، مع سرعة دعم الخطوط التي تشهد زيادة في أعداد الركاب، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو كثافات لضمان انسيابية الحركة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة منظومة النقل على مدار اليوم، بما يضمن تيسير انتقال الطلاب إلى الجامعات، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على انتظام حركة المواقف والنقل بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.