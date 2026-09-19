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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع أشجار داخل مدرسة بالغربية ووكيل التعليم يشكل لجنة للتحقيق ..صور

قطع أشجار بمدرسة بالغربية
قطع أشجار بمدرسة بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى محمد حموده مدير الأمن بالمديرية بضرورة التنسيق مع المهندس محمد الفيومي مدير قطاع التعليم الفني بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة مذبحة الأشجار جديدة داخل جدران مدرسة أبي عبيدة الجراح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات تعليم الغربية 

كما وجه وكيل التربية والتعليم بالغربية بسرعة تشكيل لجنة عاجل ومعاينة ساحة فناء المدرسة المذكورة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لسنة 2026م حفاظا على الصالح العام للطلاب المدرسة .

تحرك تنفيذي عاجل 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا صور ومقاطع فيديو مصورة تكشف ارتكاب ثلاث أشخاص  لواقعة ذبح وتقطيع الأشجار من جذورها أمام مرأي ومسمع الجميع طوال فعاليات اليوم الدراسي للطلاب .

 واقعة مذبحة الأشجار 

الجدير بالذكر أن محافظة الغربية شهدت واقعة أولي لمذبحة أشجار ارتكبها موظف بمجلس مدينة المحلة وأخرين بمحيط سور مدرسة المحلة للتعليم الصناعي من الخارج وتم عرضهم على جهات التحقيق بينما تأتي تلك الواقعة كالكلاكيت لثاني مرة وسط غياب الرقابة ومخالفة تعليمات مجلس الوزراء ووزارتي البيئة والمحليات بمنع قطع الأشجار بالأماكن العامة .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مذبحة أشجار مدرسة بالغربية

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