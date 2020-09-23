لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل بشأن التفرقة بين الأنفلونزا وكورونا.. فيديو

، لمدة 7 ساعات ، وذلك لعدم حدوث لَبس. كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، الفارق بين الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا، وقال إنهم اجتمعوا أمس





، خلال حواره ببرنامج، "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الفيصل النهائي للتفرقة بين الانفلونزا وكورونا ، هو عمل التحاليل والفحوصات. وأضاف حسام حسنى





ولفت إلى أن الأعراض ليست بالدليل الكامل لمعرفة أن الشخص مصاب بفيروس كورونا.





وأوضح أن أعراض كورونا مختلفة، ولذلك لن يستطيع المواطن اكتشاف أنه مصاب بفيروس كورونا أو الإصابة بالأنفلونزا.





وأشار إلى أن، الدولة المصرية تتابع وبقوة كل ما يتم التوصل للقاح فيروس كورونا، وطالب المواطنين بالالتزام بالتدابير الاحترازية من ارتداء كمامة وغسيل اليد باستمرار و التباعد.