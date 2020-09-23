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توك شو

لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل بشأن التفرقة بين الأنفلونزا وكورونا.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الفارق بين الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا، وقال إنهم اجتمعوا أمس، لمدة 7 ساعات، وذلك لعدم حدوث لَبس.

وأضاف حسام حسنى، خلال حواره ببرنامج، "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الفيصل النهائي للتفرقة بين الانفلونزا وكورونا، هو عمل التحاليل والفحوصات.

ولفت إلى أن الأعراض ليست بالدليل الكامل لمعرفة أن الشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأوضح أن أعراض كورونا مختلفة، ولذلك لن يستطيع المواطن اكتشاف أنه مصاب بفيروس كورونا أو الإصابة بالأنفلونزا.

وأشار إلى أن، الدولة المصرية تتابع وبقوة كل ما يتم التوصل للقاح فيروس كورونا، وطالب المواطنين بالالتزام بالتدابير الاحترازية من ارتداء كمامة وغسيل اليد باستمرار و التباعد.
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