أشرف حاتم: كورونا من الفيروسات التي تتأثر بالحرارة .. فيديو

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن فيروس كورونا من الفيروسات التى تتأثر بالحرارة.





وأضاف الدكتور أشرف حاتم خلال مداخلة عبر تطبيق زوم فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أننا لاحظنا شراسة وانتشار فيروس كورونا فى شهري يوليو وأغسطس كانت أقل بكثير من قبل ذلك.





وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، أن من أسباب مجئ الموجة الثانية لفيروس كورونا فى دول أوروبا هو انخفاض درجات الحرارة.





وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن الطقس المنخفض يزيد من شراسة انتشار فيروس كورونا المستجد ولكن من المتوقع أن تأتي الموجة الثانية مع مجئ موجة الانفلونزا الموسمية التى تأتي فى النصف الثاني من شهر نوفمبر.





وأشار إلى أن من المهم أن يأخذوا الأطفال الاقل من خمس سنوات وكبار السن والذين يخرجون إلى عملهم بشكل مستمر أن يأخذوا لقاح الانفلونزا الموسمية لحمايتهم.