AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف حاتم: كورونا من الفيروسات التي تتأثر بالحرارة .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:57 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن فيروس كورونا من الفيروسات التى تتأثر بالحرارة.

وأضاف الدكتور أشرف حاتم خلال مداخلة عبر تطبيق زوم فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أننا لاحظنا شراسة وانتشار فيروس كورونا فى شهري يوليو وأغسطس كانت أقل بكثير من قبل ذلك.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، أن من أسباب مجئ الموجة الثانية لفيروس كورونا فى دول أوروبا هو انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن الطقس المنخفض يزيد من شراسة انتشار فيروس كورونا المستجد ولكن من المتوقع أن تأتي الموجة الثانية مع مجئ موجة الانفلونزا الموسمية التى تأتي فى النصف الثاني من شهر نوفمبر.

وأشار إلى أن من المهم أن يأخذوا الأطفال الاقل من خمس سنوات وكبار السن والذين يخرجون إلى عملهم بشكل مستمر أن يأخذوا لقاح الانفلونزا الموسمية لحمايتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات بموجة ثانية من كورونا فى أكتوبر.. خبراء الصحة العامة: ذروتها أوائل الشتاء

بنسبة 100%.. استشاري: موجة ثانية لـ كورونا مع بداية فصل الشتاء

الصحة العالمية: كورونا لم يضعف والموجة الثانية بدأت في بعض الدول ونخشى الشتاء

استشاري مناعة: من المتوقع حدوث تحالف فيروسى بين كورونا والأنفلونزا الموسمية..فيديو

متحدث الوزراء: غرفة عمليات مركزية للمتابعة بين 3 وزارات خلال عودة الدراسة

أخطرهم هذه المرحلة.. 3 سيناريوهات تنتظر مصر فى الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أيمن يونس ينتقد محمود علاء.. ويؤكد: لقاء الزمالك وطنطا يشبه دوري المدارس

الله يخربيتك عندك عيال.. رسالة نارية من أم الهارب محمد علي لنجلها الخائن

سيمنع عنها التمويل الحكومي .. ترامب يعلن الحرب على 3 مدن أمريكية .. فيديو

ظل في معدته 7 أشهر .. جراح بمستشفى بنها الجامعي يكشف كواليس استخراج موبايل من معدة مريض

" محمد الفنجري".. صيدلي دفن أسرته بالكامل بعد وفاتهم بكورونا ليلحق بهم متأثرا بنفس المرض

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور

كفاية سهر وتيك أوي.. وليد هندي يقدم روشتة تأهيل نفسي لعودة الأطفال إلى المدرسة

العالم يحتفل باليوم العالمي لـ"الأيام الخالية من السيارات"