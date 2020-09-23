لجنة كورونا: مصر أسرع دولة بالعالم في نتائج فحوصات كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الشخص الذى يتعرض لـ تكسير فى الجسم، وسخونية؛ عليه أن يتناول الأدوية العادية لبضعة أيام، وفى حالة استمرار الأعراض؛ عليه أن يذهب للطبيب.





وأضاف حسام حسنى خلال حواره ببرنامج، " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الفحوصات الفاصلة لاكتشاف الإصابة بـ كورونا هي: "صورة الدم، سي آر بي"؛ لمعرفة أعراض الالتهاب، أو عمل "أشعة مقطعية"؛ حال وجود ضيق في التنفس".





ولفت إلى أن حزمة الفحوصات التى تتم؛ تعتبر غير مطلوبة، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص يقومون بإجراء فحوصات كثيرة، وليس لها أهمية".





وأوضح أن الشخص الذى يعانى من نقص فى كرات الدم البيضاء، ووجود أعراض كورونا سيتم عمل مسحة له.





وأشار إلى أن المسحة غير مؤكدة، ولذلك فى حالة ظهور المسحة سلبية؛ يتم تكرارها خلال 48 ساعة، مؤكدًا أن وزارة الصحة المصرية نتائجها وسرعتها تفوق دول العالم.