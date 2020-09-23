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رياضة

بـ قبلة على الخد.. ميدو يستعيد ذكرياته مع الحضري

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:50 ص
الحضري و ميدو
الحضري و ميدو
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ميرنا محمود
وجّهة أحمد حسام ميدو رسالة لعصام الحضري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
ونشر ميدو صورة له، وهو يقبل الحضري، وعلق علي الصورة قائلاً: "وحشتني".

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وهاجم أحمد حسام ميدو، المسئولين عن التصوير في مباريات الدوري المصري، مشددًا على أن تقنية الفيديو لم تظهر بالشكل المثالي في مصر؛ بسبب التصوير الخاطئ.

وقال "ميدو"، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "المسئولون عن التصوير وكذلك عن الملاعب يجب أن تتم محاكمتهم في ميدان عام".

وأضاف: "ملعب المقاولون شكله كان مُخزيًا للغاية والأمر لا يليق بمصر".

وختم حديثه قائلا: "التصوير الخاطئ يُعد سببًا في فشل تجربة تقنية الفيديو في مصر".

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I miss youuuuu ❤️❤️❤️ 😂 @elhadary

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