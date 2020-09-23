زرع بصل.. سقوط حارس أمن بطريقة مؤلمة أثناء أداء حركة بهلوانية.. فيديو

يدفع الملل الكثير من الأشخاص إلى تجربة أشياء جديدة لكسره، خاصة أثناء العمل، فالوقوف لساعات طويلة أمام أحد المتاجر؛ دفع حارس أمن بريطاني لتجربة حركة غريبة، بهدف تسلية نفسه، لكنها كادت تكسر رقبته.
حاول حارس أمن في متجر سينسبري ببريطانيا، أداء حركة بهلوانية خطيرة؛ لتسلية نفسه، لكن النهاية كانت مؤلمة ومضحكة في ذات الوقت.
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وقف الحارس خلف حاجز بلاستيكي، مرتديًا ملابس سوداء، غطتها سترة صفراء، وقد انتابه الملل نتيجة للوقوف والجلوس لساعات طويلة خلال فترة عمله.
ورغبة منه في تحريك جسده وتنشيطه، قام بالقفز من فوق الحاجز، في حركة "شقلبة"، انتهت باصطدام قدمه بالحاجز؛ ليفقد اتزانه ويسقط كـ "زرع البصل" على رقبته.
وكان الحارس واقفًا أمام المتجر لتنظيم دخول وخروج المتسوقين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لكنه نظر فجأة إلى الحاجز، وكأن بريق الفكرة لمع في رأسه، لكنه لم يعرف أن النهاية لن تكون في صالحه أبدًا، وربما تجبره إصابته على النوم لأسابيع في المنزل.