شيء مروع.. ترامب يعلق على تجاوز وفيات كورونا في أمريكا حاجز الـ 200 ألف

ترامب، أن تجاوز عدد الوفيات نتيجة اعتبر الرئيس الأمريكي دونالدأن تجاوز عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، حاجز الـ200 ألف حالة، أمر مُخزٍ.





وقال ترامب ، للصحفيين في البيت الأبيض ، عقب سؤاله عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في بلاده؛ إنه "أمر مُخزٍِ ومروِّع.. إذا لم نتصرف جيدا ، ونقوم بإجراءات الإغلاق ، وإعادة الفتح؛ لكان لدينا 2.5 أو 3 ملايين وفاة".





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وأضاف ترامب أن هذا أمر مروع كان لا ينبغي أن يحدث أبدا، مؤكدا أن الصين تركت المرض ينتشر خارج حدودها، وما كان عليها أن توقف ذلك.





وكان الرئيس الأمريكي، أكد ، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن الصين أخفت معلومات حول فيروس كورونا، داعيا إلى رد فعلي دولي تجاه بكين.



