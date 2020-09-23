AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم عصابة مخدرات في كولومبيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
أمريكا تعرض 5 ملايين
أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم عصابة مخد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار؛ مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة "ويلفر فيليجاس بالومينو" زعيم عصابة مخدرات وأسلحة في كولومبيا.

وذكرت وزارة العدل، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن مذكرة توقيف صدرت بحق ويلفر فيليجاس بالومينو يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد توجيه تهم له تتعلق بتهريب المخدرات، وتوزيع الكوكايين على صعيد العالم.

وقد صدرت المذكرة عن محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، في المنطقة الجنوبية بتكساس، فيما تشير المعلومات إلى أن فيليجاس بالومينو ضالع في أنشطة تهريب المخدرات في منطقة كاتاتومبو بكولومبيا وفنزويلا.

ويعد بالومينو زعيما بارزا في منظمة (جيش التحرير الوطني) التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكولومبيا والجمعية الوطنية الفنزويلية وكندا منظمة إرهابية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الهند تسجل 83 ألفا و527 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فضيحة جديدة لـ أردوغان.. تقرير يكشف عن موقعين في تركيا لتعذيب المحتجزين.. تفاصيل

علاج سحر تعطيل الزواج.. آيات الشفاء من كل داء

خالد جلال يكشف سر رحيله عن نادي مصر.. فيديو

يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

حدث ليلاً| موعد طرح لقاح كورونا.. مرض مجهول بالسودان يقتل العشرات.. معز مسعود يثير الجدل مع حلا شيحة

AdvertisementS

استخدمها أردوغان في جرائمه بسوريا وليبيا.. صفقة أسلحة متطورة مع تركيا تثير أزمة بـ كندا

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

في عيد ميلاد منى الشاذلي.. اعرف عمرها

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

في عيد ميلادهما.. اعرف عُمر منى الشاذلي.. وعدد أزواج سوزان تميم

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير وهل يجوز التصدق منه .. علي جمعة يجيب

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

مرتضى منصور يعتذر لـ نادي طنطا.. ويؤكد: سنحاسب محمود علاء على ما فعله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور

بأرخص سعر.. امرأة تحول فوط المطبخ إلى فستان مذهل .. فيديو وصور

هدير موسى: "الشابوه" بديل التربون مع الملابس السواريه.. صور