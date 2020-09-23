أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم عصابة مخدرات في كولومبيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار؛ مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة "ويلفر فيليجاس بالومينو" زعيم عصابة مخدرات وأسلحة في كولومبيا.





وذكرت وزارة العدل، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن مذكرة توقيف صدرت بحق ويلفر فيليجاس بالومينو يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد توجيه تهم له تتعلق بتهريب المخدرات، وتوزيع الكوكايين على صعيد العالم.





وقد صدرت المذكرة عن محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، في المنطقة الجنوبية بتكساس، فيما تشير المعلومات إلى أن فيليجاس بالومينو ضالع في أنشطة تهريب المخدرات في منطقة كاتاتومبو بكولومبيا وفنزويلا.





ويعد بالومينو زعيما بارزا في منظمة (جيش التحرير الوطني) التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكولومبيا والجمعية الوطنية الفنزويلية وكندا منظمة إرهابية.