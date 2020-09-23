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أخبار العالم

الصين تدين وتعارض بشدة "قانونا" أمريكيا يحظر واردات "شينجيانغ"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الأربعاء/ عن إدانتها ومعارضتها الشديدة لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر استيراد غالبية السلع المنتجة في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين؛ بدعوى أن بكين ترغم أفرادا من أقلية الويغور على العمل القسري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "مجلس النواب الأمريكي وفي تجاهل لاحتجاجات الصين، مرر مشروع القانون سالف الذكر، ونحن نعرب عن إدانتنا ومعارضتنا الشديدة لذلك ، وقدمنا احتجاجات للجانب الأمريكي".
وأضاف بين أن منطقة شينجيانغ شؤون داخلية للصين، ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيها، مؤكدا أنه لا يوجد لما يسمى " العمل القسري" في المنطقة ، وأن ذلك ليس سوى "شائعات لا أساس لها من جانب أشخاص في الولايات المتحدة والغرب".
وحث بين الجانب الأمريكي على إدراك حقيقة الوضع في شينجيانغ ، والتوقف عما وصفه ب " اللعب على أوتار قضية العمل القسري"، وعدم التدخل في شؤون الصين الداخلية.. مشددا على أن الصين ستتخذ التدابير الضرورية لحماية الأنشطة التجارية الصينية .

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