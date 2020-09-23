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فن

أحلام تبكي في حفلها بالسعودية.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي " انستجرام مقطع فيديو للمطربة أحلام أثناء إحياء حفلا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ظهرت أحلام في الفيديو وهي تبكي أثناء توجيه رسالة لجمهورها: "أحس أنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور وأغاني حلوة، إلا ما يظل جمهوره هو تاج راسه، أقول جمهوري اليوم أنا فاقدكم"، ودعت الله أن تمر الأزمة وتعود الجماهير من جديد.

يذكر أن تقدم أحلام حفلا غنائيا ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى والتى تشهد مشاركة عدد من النجوم العرب.  

جويل تنشر فيديو جديدا لبغبغائها على إنستجرام

 
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‏' دموعج غالية يا ام فاهد الله يحفظج ويخليج للخليج والوطن العربي 😭😭😫💔 _____________________________________ ‏‎ #الامارات #طرب #فنانين #اليسا #احلام #القيثاره #حلا_الترك #اصالة #عيسى_المرزوق #روتانا #بلقيس #فرح_الهادي #محمد_عبده #مطربة_الخليج_الاولى #عبادي #فنانة_العرب #شيرين #دنيا_بطمه #يارا #نادي_الاتحاد #عبداويات #نوال_الكويتيه #اغاني #اكسبلور #نهى_نبيل #حليمه_بولند #رابح_صقر #عبدالمجيد_عبدالله #explore #ahlam #نادي_الاتحاد

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جويل تنشر فيديو جديدا لبغبغائها على إنستجرام

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