AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انتماءات بعض مشجعي كرة القدم وآراء الجماهير حول اللاعبين.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي- اسماء الحسيني- هدير عبده
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن موعد انطلاق موسم الانتقالات الصيفية في الدوري المصري في الفترة من 29 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر المقبل، بينما ستكون فترة الانتقالات الثانية الشتوية مطلع يناير القادم وحتى نهايته.

لذلك رصدت عدسة صدى البلد انتماءات بعض مشجعي كرة القدم ووجهت لهم سؤالا بعنوان " من اللاعب الذي تتمنى رؤيته في فريقك المفضل من الفريق المنافس والعكس، ومن اللاعب الذي تتمنى رؤيته في فريقك بشكل عام".

في البداية عبر شريف عادل عن انتماءه الشديد للنادي الاهلي وانه يرفض توجه أي من لاعبي الفريق الى الفريق المنافس وايضا يرفض انتقال لاعبي الفريق المنافس الى النادي الاهلي.

وقال مازن عز انه بالرغم انه أهلاوي إلا انه يريد انا يرى اللاعب صالح جمعه في فريق نادي الزمالك وأتمنى ان ينتقل اللاعب مصطفى فتحي من فريق الزمالك الى الأهلي لعدم وجود جناح أيسر للأهلي.

وأضاف ياسر عمر الى ان فريق النادي الاهلي فريق متكامل لا يحتاج الى لاعبين من الفريق المنافس فالأهلي بطل الدوري ومعظم لاعبيه أداءهم جيد جدا ، وعلى العكس ارى نادي الزمالك يحتاج الى صانع ألعاب ماهر لرفع مستوى أداء الفريق.

وأكد عصام حماد على ان الأندية المصرية وخاصة النادي الأهلي لا يحتاج إلى لاعبين من الفرق المنافسة ولكنهم بحاجه الى اعطاء فرص لناشئين النادي حتى يثبتوا أنفسهم وبالطبع سيكون لهم ولاء وانتماء الى فريقهم اكثر من اي لاعب خارجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الترسانة ينفي تصريحات وليد فوزي.. ويفرض عقوبة عليه بسبب الأهلي

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: الفوز على الأهلي بخماسية أصعب لحظة عشتها.. نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري.. وهذه نصيحتي لـ رمضان صبحي.. حوار

بيري محمد تكتب: رمضان صبحي في زمن الاحتراف

شادي محمد: فايلر يتحمل مسئولية هزيمة الأهلي من الزمالك ومن يخشى الإصابة عليه لعب الكرة النسائية

سألنا الجماهير هل تؤيد تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم ... فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

استئناف محاكمة ناصر الخليفي في فضيحة فيفا جيت.. والجنائية تستمع لدفاعه

عقار ياباني يحقق نتائج إيجابية لعلاج مصابي كورونا

لم تحدث إلا مرة.. أستاذ علم أوبئة: الموجة الثانية لكورونا ستكون أضعف من الأولى لكن يجب الحذر

تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى في ستة أسابيع.. تفاصيل

أقدم شوارع العالم ... شارع فؤاد شاهد على تاريخ عروس البحر المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمعز مسعود.. 10 إطلالات لـ حلا شيحة أثارت الجدل

بطلة مسلسل نور .. سونجول أودين تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور رومانسية

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة