رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع إيطاليا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

احتفالية توقيع بروتوكولات تعاون لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، والأكاديميات الإيطالية.

ويهدف البروتوكول إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في عدد من التخصصات المختلفة بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

و يعكس البروتوكول حجم الثقة المتبادلة، وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية كما تمثل الشراكة خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر.

ويركز التعاون مع الجانب الإيطالي على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي من المهن والتخصصات الجديدة.