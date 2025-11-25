سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء .. قائمة أسعار الدواجن

تشهد الأسواق استقرارا في أسعار الدواجن اليوم بمختلف أنواعها، حيث يتابع المواطنون يومياً أسعار الدواجن و سعر كرتونة البيض و سعر كيلو البانيه باعتباره الأكثر طدباً وشراءً بالأسواق .

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بحسب بورصة الدواجن ..

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم نحو 55 إلى 56 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع في الأسواق للمستهلك بأسعار تتراوح بين 65 و66 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم



شهدت أسعار الفراخ الحمراء الساسو تراجعا طفيفا بقيمة 2 جنيه، حيث تراوحت بين 72 و73 جنيهًا للكيلو في البورصة، بينما تُباع في الأسواق بأسعار بين 82 و83 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 95 و115 جنيهًا، ويختلف فقط وفق المنطقة السكنية.

اسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو صدور البانيه اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و210 جنيهات، حسب اختلاف الأسواق ومنافذ البيع، وهو ما يعكس حالة التذبذب الطفيفة في أسعار المنتجات الأكثر طلبًا.

سعر البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 125 إلى 130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 116 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 120 إلى 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 135 إلى 140 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم