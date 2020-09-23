AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

النمساوي كريستيان برجر سفيرا جديدا للاتحاد الأوروبي بالقاهرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:32 م
السفير كريستان برجر
السفير كريستان برجر
Advertisements
محمد وديع

قدم السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اليوم الأربعاء أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال برجر عقب لقاء الرئيس بقصر الاتحادية صباح اليوم: "يشرفني أن أكون سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى مصر، أم الدنيا، وأن أقدم تحياتي القلبية واحترامي العميق للمصريين. الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات. الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول. كما أننا نعمل معا بشأن القضايا العالمية التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، مثل الوباء الحالي كوفيد 19".

وأضاف: "أنا وزوجتي ماريلينا سعداء للغاية لإعادة التعرف على هذا البلد الرائع وشعبه. إنني أتطلع إلى العمل عن قرب مع شركائنا المصريين في الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين. وسأعمل مع شركائنا وأصدقائنا في جامعة الدول العربية على تعميق تعاوننا في مواجهةالتحديات الاستراتيجية المشتركة".

قبل قدومه إلى مصر، عمل كريستيان برجر سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان. وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير/نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل. ومن 2008 إلى2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي/رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس.

وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة الاستجابة للأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية.كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)؛ حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة).

انضم كريستيان برجر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997. في البداية كان مسؤولا عن العلاقات مع سوريا، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط. وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، والأمم المتحدة في سوريا (يوندوف)، وغزة والقدس (أونروا).

كريستيان برجر مواطن نمساوي، متزوج ولديه طفلان، وهو حاصل على درجات أكاديمية في القانون من جامعتي فيينا ولندن (LSE).

النمساوي كريستيان برجر سفيرا جديدا للاتحاد الأوروبي بالقاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يبحث مع نائب المفوضية الأوروبية الأوضاع الليبية وسد النهضة

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد مجالات التعاون المستقبلية

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود "قومي المرأة" في النهوض بأوضاع المصريات

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد مجالات التعاون المستقبلية

ترشيحاتنا

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى في ستة أسابيع.. تفاصيل

بعد اتهامه بإهانة لاعب طنطا.. محمود علاء في أحدث ظهور له.. صور

والد حلا شيحة يزيد الجدل حول ارتباط ابنته بـ معز مسعود

السيطرة على حريق شب فى عقار بمصر الجديدة

لأول مرة.. 290 ألف طالب تقدم للمعاهد الأزهرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة