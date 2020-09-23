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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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أيمن رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل، أصيب على إثرها 6 أشخاص، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بيتي مزار.

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وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى ربع نقل، أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ فضل التكاملي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الشرقي.
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