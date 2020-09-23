إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل، أصيب على إثرها 6 أشخاص، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بيتي مزار.





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وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى ربع نقل، أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.



