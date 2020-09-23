مستشفى سرطان الأقصر حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى حول سرطان الثدي ..صور

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، على أنه تقرر مواصلة واستكمال حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى حول سرطان الثدى والكشف المبكر له، وذلك مع الالتزام بالتباعد والإشتراطات الاحترازية طبقًا لتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.





ومن جانبه يقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، على أنه قررت إدارة المستشفى على مواصلة حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى من جديد، وذلك بحد أقصى 20 سيدة فقط في إطار مبادرة "صعيد بلا سرطان"، وذلك لدعم سيدات الصعيد بالقرى والنجوع المختلفة.

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وأوضح الدكتور هانى حسين، أنه نجحت المستشفى خلال الفترة الماضية فى تنظيم حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأسبوعية التي بدأتها منذ افتتاح المستشفى،



