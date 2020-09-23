مستشفى سرطان الأقصر حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى حول سرطان الثدي ..صور

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، على أنه تقرر مواصلة واستكمال حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى حول سرطان الثدى والكشف المبكر له، وذلك مع الالتزام بالتباعد والإشتراطات الاحترازية طبقًا لتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.
ومن جانبه يقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، على أنه قررت إدارة المستشفى على مواصلة حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى من جديد، وذلك بحد أقصى 20 سيدة فقط في إطار مبادرة "صعيد بلا سرطان"، وذلك لدعم سيدات الصعيد بالقرى والنجوع المختلفة.
وأوضح الدكتور هانى حسين، أنه نجحت المستشفى خلال الفترة الماضية فى تنظيم حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأسبوعية التي بدأتها منذ افتتاح المستشفى،
حيث تم خلالها حتى مارس 2020 فحص وإستقبال 2455 سيدة من قري ونجوع جنوب الصعيد لإجراء مبادرات الكشف المبكر لسرطان الثدي عليهن، حيث كانت المستشفى من أول المستشفيات التي تطلق فعاليات القوافل الطبية للكشف المبكر علي سيدات مدن وقرى الأقصر بالمجان تمامًا، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمستشفي للكشف علي المرضي في قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول "صعيد بلا سرطان".