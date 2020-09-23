AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر ربيع ياسين: تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لـ بيراميدز خلال أيام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:10 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
Advertisements
إسراء أشرف
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إيهاب جلال سيقود بيراميدز في بطولة الكونفدرالية، بعد فسخ عقده مع نادي مصر المقاصة.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مسئولو المقاصة فوجئوا بوجود إيهاب جلال في اتحاد الكرة لفسخ عقده بسبب عدم الحصول على راتبه رغم العلاقة الجيدة التي تجمع الطرفين منذ عدة سنوات".

وأضاف: "إيهاب جلال رحيله كان غريب للغاية، وعلى مسئوليتي سيتولى تدريب بيراميدز في بطولة الكونفدرالية".

وواصل:" بيراميدز يدرس إعلان تعيين المدرب خلال الأيام المقبلة، ولكن الأزمة حاليا داخل النادي كيفية التخلص من المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، وهو يطالب بباقي عقده كاملا للموافقة على الرحيل رسميا". 

وأكمل: "إدارة بيراميدز أخطرت ممدوح عيد بأنه في حالة فشل الوصافة والفوز بالكونفدرالية فأنه سيرحل عن منصبه، خاصة بعد الصفقات الكثيرة التي تم التعاقد معها قبل بداية الموسم الجاري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشاتشيتش: قدمنا مباراة قوية.. والفوز على الزمالك يعطي انطباعا جيدا

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع إيهاب جلال .. فيديو

مصدر داخل الفريق.. رحيل المدير الفني لـ بيراميدز

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يبحث عن مدير فني جديد

خاص .. بيراميدز يكشف حقيقة رحيل المدرب الكرواتي

رئيس المقاصة: دخول بيراميدز في مفاوضات مع إيهاب جلال تصرف غير لائق

ترشيحاتنا

المهنة ديوث.. أزواج باعوا لحم زوجاتهم في الدعارة على فيسبوك.. تقرير

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة

مناورة فايلر .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام إف سي مصر

السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر

يديرها ٧ مسجلين خطر ويحتجزون ١٠٢ مدمن.. حكاية فيلتين لعلاج الإدمان بالجيزة.. صور

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة