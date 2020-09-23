عمر ربيع ياسين: تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لـ بيراميدز خلال أيام

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إيهاب جلال سيقود بيراميدز في بطولة الكونفدرالية، بعد فسخ عقده مع نادي مصر المقاصة.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مسئولو المقاصة فوجئوا بوجود إيهاب جلال في اتحاد الكرة لفسخ عقده بسبب عدم الحصول على راتبه رغم العلاقة الجيدة التي تجمع الطرفين منذ عدة سنوات".
وأضاف: "إيهاب جلال رحيله كان غريب للغاية، وعلى مسئوليتي سيتولى تدريب بيراميدز في بطولة الكونفدرالية".
وواصل:" بيراميدز يدرس إعلان تعيين المدرب خلال الأيام المقبلة، ولكن الأزمة حاليا داخل النادي كيفية التخلص من المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، وهو يطالب بباقي عقده كاملا للموافقة على الرحيل رسميا".
وأكمل: "إدارة بيراميدز أخطرت ممدوح عيد بأنه في حالة فشل الوصافة والفوز بالكونفدرالية فأنه سيرحل عن منصبه، خاصة بعد الصفقات الكثيرة التي تم التعاقد معها قبل بداية الموسم الجاري".