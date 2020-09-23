عمر ربيع ياسين لـ فايلر: الأهلي مبيقفش على حد.. أنت الخسران





وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات إذاعية عبر برنامجه ملعب الصقر: "فايلر أبلغ الأهلي بأنه سيرحل عن تدريب الفريق بعد انتهاء مهمته في بطولة إفريقيا".

وتابع: "فايلر سيخسر الكثير حال رحيله عن النادي الأهلي، فهو يتشرف بالعمل داخل واحد من أكبر الأندية على مستوى قارة إفريقيا".







وأضاف عمر ربيع ياسين : "فايلر سبق ودرب اندرلخت البلجيكي، وعدة أندية مغمورة في أوروبا، ولكن الشهرة التي اكتسبها في الأهلي مختلفة تمامًا، كما أنه ينافس على بطولات قارية، وفي البطولات التي شارك فيها مع أندرلخت كان يخرج من الأدوار الأولي في بطولة دوري أبطال أوروبا".





وأكمل: "الأهلي لن يقف على أي مدرب، وحال رحيل فايلر فإنه الخاسر وليس النادي".

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي قيمة كبيرة، ولن يقف على أي مدير فني، ورينيه فايلر هو الخاسر الوحيد حال اتخاذ قرار الرحيل عن النادي الأحمر.