AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتخفيضات 25%.. انطلاق معارض أهلا مدراس بجميع مراكز المنيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء إقامة معارض "اهلا مدارس" بجميع مراكز المحافظة


وذلك بالتنسيق مع عدد من المكتبات الكبرى والمتميزة داخل كل مركز، لمدة شهر، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، بتخفيضات تصل حتى 25% 


اقرا أيضا

قافلة حياة كريمة توقع الكشف الطبي على 1462 حالة


وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية ، بتوفير كافة احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.


قال المحافظ، ان إقامة تلك المعارض تأتى في إطار رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة في مواجهة محاولات البعض لاستغلال قرب بدء العام الدراسي لرفع الأسعار على المواطنين ،وقد تم التنسيق مع المكتبات الكبرى لاقامة تلك المعارض ، في إطار تنفيذ إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد .


ووجه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة توفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية ومتابعة قوائم الأسعار من المعروضات طوال فترة إقامة تلك المعارض، حرصا على توافر كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب بأقل الأسعار.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة أسبوعين بتخفيضات 35%.. «تجارية الجيزة» تنظم معرض «أهلا مدارس»

الداخلية تطلق المرحلة 14 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

بتخفيضات 40% .. معرض عودة المدارس يعود خلال زمن كورونا في دمياط

وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يوم ٢٠ سبتمبر

على أنغام تسلم الأيادى.. إقبال على منافذ مبادرة كلنا واحد لشراء المستلزمات المدرسية بالغردقة

ترشيحاتنا

متهمون بالغش الجماعي.. الإدارية العليا تلغي رسوب طلاب الثانوية بكفر الشيخ

فايلر يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد دوري أبطال أفريقيا

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة

بعد اتهامه بإهانة لاعب طنطا.. محمود علاء في أحدث ظهور له.. صور

بعد إعلان رغبته في الرحيل.. عرض سعودي خيالي لـ فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة