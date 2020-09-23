بتخفيضات 25%.. انطلاق معارض أهلا مدراس بجميع مراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء إقامة معارض "اهلا مدارس" بجميع مراكز المحافظة





وذلك بالتنسيق مع عدد من المكتبات الكبرى والمتميزة داخل كل مركز، لمدة شهر، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، بتخفيضات تصل حتى 25%





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وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية ، بتوفير كافة احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.





قال المحافظ، ان إقامة تلك المعارض تأتى في إطار رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة في مواجهة محاولات البعض لاستغلال قرب بدء العام الدراسي لرفع الأسعار على المواطنين ،وقد تم التنسيق مع المكتبات الكبرى لاقامة تلك المعارض ، في إطار تنفيذ إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد .





ووجه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة توفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية ومتابعة قوائم الأسعار من المعروضات طوال فترة إقامة تلك المعارض، حرصا على توافر كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب بأقل الأسعار.