السيطرة على حريق منزل بسبب ماس كهربائي بالمحلة دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل بمنزل سكني بشارع المصرف بقرية محلة أبو على بمركز المحلة اثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح . السيطرة









تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى شارع المصرف بأندلاع حريق داخل منزل وأتت ألسنة النيران على محتوياته بالكامل دون وقوع إصابات بين سكانه .





كما انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء الى مكان الحادث وتم السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.





وتبين من خلال التحقيقات والمعاينة المبدئية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية .



