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أصل الحكاية

نعش يحول جثث الموتى لتربة نباتية.. ما القصة ؟

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:38 م
النعش الحي
النعش الحي
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رشا عوني

دفن وتحليل جثمان الميت أمر يثير العديد من التساؤلات في أذهان الجميع، يدفهم للبحث عن رحلة جثمان الميت ف العالم الآخر، حيث يتحلل الجسد بعد أيام قليلة من الدفن ليتبقى منه عظام قد تتآكل مع الزمن ، لكن هل فكرت في إمكانية تحويل جسد الميت لعناصر غذائية تتغذى عليها النباتات ؟ .. أمر مثير للدهشة والاستغراب لكنه فكرة جديدة ابتكرتها شركة هولندية مؤخرًا .


تمكنت شركة هولندية من ابتكار نعش مصنوع من الفطر، بدلًا من صناعته من الخشب، يوضع الميت في هذا النعش، ويقوم الفطر في تحليل جسد الميت بيولوجيا ليتحول جثمانه إلى عناصر مغذية للنباتات .


تنقلب الآية وتتبدل الأمور، فبعد أن كان الإنسان يتغذى على النباتات ، فبعد موته يصبح جسد المتوفي عنصر غذائي مفيد للنباتات وذلك بعد تحويله بيولوجيًا في ذاك النعش المصنع من الفطر .

 

الشركة الهولندية التي أنتجت النعش الجديد تسمى " لوب" ، وقامت بتصميم النعش من ألياف الفطر وجذور عش الغراب،  أما قاع النعش مغطى بالطحالب وذلك بهدف تحفيز عملية تحليل جثة المتوفي ؟

 

وقع اختيار الشركة على الفطر تحديدًا لتصميم النعش لأنه أكبر عامل مساهم في عملية التدوير في الطبيعة، ويبحث عن الغذاء ويحوله إلى مادة تغذي النبات ، لذا من السهل أن يحول جثة المتوفي إلى عناصر للنباتات .

 

الفطر أيضا له العديد من المميزات التي جعلته الأساس في علمية تحليل جثة المتوفي بيولوجيًا، فهو يمتص المواد السامة ويحولها لعناصر غذائية لتحقيق الهدف المنشود من النعش الحي، فعند دفن الجثة في التربة تصبح أماكن الدفن بالغة التلوث لكن الفطر يقوم بتطهيرها وامتصاص المواد السامة و الزيوت وغيرها .

كيف يعمل نعش الفطر؟

ينمو النعش كأنه نبات خلال أسبوع في معمل الشركة ، من خلال خلط ألياف الفطر بنشارة الخشب في قالب معد لصنع النعش، وبعد أن ينمو الفطر عبر النشارة يجري تجفيف النعش حتى يبلغ من الصلابة ما يتيح له حملة جثمان يصل وزنه إلى 200 كيلوجرام.

بعد الدفن، يساهم التفاعل مع ماء التربة في تحلل النعش في غضون فترة من 30 إلى 45 يوما،  ومن المتوقع أن يستغرق تحلل الجثة ما يصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات فقط وليس ما بين عشر سنوات وعشرين سنة كما يحدث في النعوش التقليدية، و عندما يمتزج النعش الحي بالتربة، يمكنك أن ترويه وتضيف له بذورا وتقرر الشجرة التي تريدها أن تصبح عليه.

سعر النعش

الشركة الهولندية التي أنتجت النعش الحي ، باعت منه حتى الآن 10 نعوش، وسعر النعش الواحد 1500 يورو أي 1761 دولارا.

نعش يحول جثث الموتى لتربة نباتية.. ما القصة ؟
نعش يحول جثث الموتى لتربة نباتية.. ما القصة ؟
نعش يحول جثث الموتى لتربة نباتية.. ما القصة ؟
نعش يحول جثث الموتى لتربة نباتية.. ما القصة ؟
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