بعد سقوط محمد علي.. باحث سياسي يكشف خطوة الإخوان المقبلة للتحريض

وصف منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، محمد علي بـ"عروس المارونيت" أو الدمية التي يحركها الإخوان بأصباعهم، مؤكدا أن هذه الدمية لم تعد صالحة للاستخدام، لذلك ستبحث الجماعة عن شخصية بديلة ومن المرجح أن تكون ليبرالية وليس لها انتماء ديني.





وأوضح أديب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تاريخ الإخوان مليء بالتحالفات القائمة على المصالح وتحقيق أغراضهم الخبيثة، حيث تحالفت الإخوان قبل ذلك مع جماعات دينية متطرفة لبث الإرهاب والتحريض على الفوضى والعنف، لكن الأجهزة الأمنية في مصر من جيش وشرطة نجحت في التصدي لهذه المحاولات خاصة في السنوات الأخيرة.





كما أن الجماعة شهدت العديد من الإنقسامات والضعف التنظيمي عقب إطاحتهم من الحكم في 30 يونيو 2014، لذلك لجأوا إلى تنفيذ مخططهم بالطريقة الناعمة بالتحالف مع أشخاص خارج التنظيم وليس لديهم أيدلوجية دينية لتحريض الشعب المصري.





وعدد الباحث هذه الشخصيات ومنها رئيس حزب الغد (الليبرالي) السابق أيمن نور، وإعلاميين أمثال معتز مطر ومحمد ناصر، فضلا عن فنانين كمحمد شومان وهشام عبدالله، وأخيرا المقاول الهارب محمد علي.



