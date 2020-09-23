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أخبار العالم

قبيل عودة العمرة.. إجراء سعودي عاجل لحماية الزوار

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:00 م
جانب من تدشين الكاميرات
جانب من تدشين الكاميرات
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محمود نوفل
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي  الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع  كاميرات حرارية مطورة في البيت العتيق ضمن حزمة من مشاريع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين أن هذا المشروع ضمن خطط محكمة وضعتها الرئاسة العامة منذ إغلاق المسجد الحرام، تختص بكيفية التعامل مع المعتمرين بعد سماح الجهات المختصة لهم بذلك، لضمان سلامتهم، والمحافظة على الحرمين الشريفين خاليا من فايروس كورونا المستجد.

وتعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، ما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.

وبدوره أوضح الرئيس العام خلال التدشين أن ما يشهده المسجد الحرام من تطور ورقي في منظومة خدماته هو استمرار للصور المتتالية من أوجه العطاء التي انتهجها قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
قبيل عودة العمرة.. إجراء سعودي عاجل لحماية الزوار
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