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منوعات

بك

بيع النمل.. حشرة جديدة تدخل سوق التجارة والسعر 3000 جنيه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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مريم صليب
قد يبدو النمل بالنسبة لكثير منا هو حشرة عادية، ونواجهها في كثير من الأحيان و نسعى للقضاء عليها حتى نأمن قرصتها التي تؤرق الجسم بعض الوقت، إلا أن 2020 مازالت تفاجئنا بما تحمله في جعبتها . 
وحسب ما ذكرت صحيفة "نيو يورك بوست" أن رجل اربعيني يدعى جون يي، قرر ان يستغلل جائحة كورونا في تأسيس مشروع خاص به وهو انه قرر بيع النمل بكل انواعه. 

قد تبدو الفكرة في البداية غير مفهومة وغير متوقعة إلا أنه اثبت لكل الذين سخروا منه انها تجارة مربحة، فلم تظهر ملامحها في البداية عندما قرر ان ينفذ تلك الفكرة إلا أنه بدأ يجني ارباح ذلك المشروع في يوليو الماضي . 

يقول جوني ان سعر النملة يتراوح بين 10 دولارات إلى 140 دولارًا وصولاً إلى 200 دولار فيما أكثر أي ما يعادل 3000 جنيه مصري للنملة الواحدة ، مؤكدة انها تجارة مربحة وبعض الأشخاص مولعون بتربية انواع كثيرة من النمل . 

جدير بالذكر أن جوني قرر بيع النمل و الطعام الذي يتغذى عليه بالمرة ، فقد أوضح انه يبيع النمل والسكر والعسل والفاكهة باعتبارها طعامه بدلا من شرائها من خارج المتجر لزيادة الربح.
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