30 دقيقة| الأهلي يهدر الهدف الثاني ونادي مصر يواصل المحاولات

انتهت احداث 30 دقيقة من مباراة الاهلي ونادي مصر بتقدم المارد الاحمر بهدف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.





ظهر لاعبو النادي الاهلي قبل مواجهة نادي مصر يرتدون قميصا مرسوما عليه النسر المخصص لشعار النادي الاهلي وبجواره رقم 42.





احتسب محمد بسيوني حكم مباراة الاهلي ونادي مصر ركلة جزاء لصالح الاهلى في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد عرقلة حارس مرمى اف سى مصر لوليد سليمان





وتمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من طريق ركلة الجزاء.





واستمر النادي الاهلي في السيطرة على المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى نادي مصر أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقة.





وحصل احمد فتحي على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة وتصدى لها وليد سليمان، ومرر كرة بطريقة تكتيك مدروس من الاهلي ولكن خرج عصام ثروت حارس نادي مصر والتقط الكرة قبل لاعبي الاهلي.





وحاول نادي مصر الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب النادي الاهلي، ولكن دائماََ ما يقع لاعبي مصر في خطأ وتعود الكرة للمارد الأحمر.





وأهدر مروان محسن انفراد سهل للغاية في الدقيثة 29 من عمر المباراة، وأضاع على النادي الأهلي فرصة هدف ثاني في مرمى نادي مصر

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: