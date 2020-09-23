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خونة وبلا رسالة| عضو بالبحوث الإسلامية: أشعر بالعار لكون الإخوان مصريين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:13 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله النجار
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن عناصر جماعة الإخوان خائنون وأدوات فى يد غيرهم، وليس لهم هدف دينى أو رسالة إنسانية.

وأضاف عبد الله النجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن اذا نظر لهذه الجماعة سيجد أنهم لم يتربوا فى منازلهم.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية عملاء و خونة، و يريدون التخوين ويقومون بالتشكيك فى كل شيء بمصر.

وأوضح أن الرئيس السيسي بطل عظيم، يقوم بمشروعات كثيرة، ولكن عناصر الجماعة خونة وبلا اخلاق،  معلقًا " أشعر بالعار من أن يكون هؤلاء مصريين".

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية "قبيضة" للتطاول على وطنهم، مؤكدًا أن مصر هى كعبة العلم فى الدنيا، و الله ميزها بذلك

 وطالب من المواطنين بالبصق على الجماعة الإرهابية المجرمة، التى تريد الخراب لمصر.


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