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برلمان

ننشر أسماء المرشحين بـ القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
حصد نواب البرلمان الحالي العدد الأكبر بين مرشحي القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الدقهلية لخوض الانتخابات المقبلة ضمن القائمة التى تضم 12 حزبا سياسيا إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، حيث حصد النواب الحاليون 8 مقاعد والجدد 7 مقاعد.

وتضم القائمة الوطنية بالدقهلية كلا من النائب هشام الحصري، النائبة غادة عجمي، النائب يسري المغازي، النائب محمد المرشدي، النائب أحمد العوضي، النائب فوزي فتى، النائب طارق الخولي، إيناس عبدالحليم.

ومن الوجوه الجديدة ضمت: السيد سمير، مصطفى الإمام، ولاء عبد الفتاح، نسرين عمر، شيماء محمود نبيل، ميرفت عازر.

ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية للانتخابات مجلس النواب بعد غد الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الإبتدائية بالقاعات الأربعة، وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ للمقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة.

كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.
ننشر أسماء المرشحين بـ القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية.. صور
ننشر أسماء المرشحين بـ القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية.. صور
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