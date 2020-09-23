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سيارات

تيسلا تصنع سيارة ذاتية القيادة بـ 25 ألف دولار

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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أماني نوار
أكد مؤسس شركتي تسلا وسيبس إكس الامريكيتين ان تسلا ستقوم بإنتاج سيارات ذاتية القيادة بسعر 25 ألف دولار. 

ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن عن رئيس الشركة ثقته بأن الشركة تستطيع انتاج سيارة جذابة وذاتية القيادة تماما بسعر 25 ألف دولار، وذلك وفقًا لما جاء على لسانه في لقائه بالمساهمين في شركته .

وأوضح ان السيارة ذاتية القيادة ستكون أرخص فئة فيها بسعر 12 ألف دولار اما في الوقت الراهي فأغلي سيارة لـ تيسلا هي السيدان model 3 ، الذي بلغ 37990 دولارا.

واستطاعت شركة تيسلا الأمريكية أن تحافظ على ريادتها في عالم صناعة السيارات الكهربائية، وتميزت هذه العام بعدة نماذج منها model y 

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر مميز، يشبه في تصميمه بعض الشيء تصاميم سيارات cayenne الشهيرة من بورش، لكنه أكثر انسيابية ومصمم ليتسع لقمرة مخصصة لـ 7 ركاب.

أما واجهة القيادة في هذه السيارات، أتت مميزة وخالية من الأزرار التقليدية، حيث استعاضت تسلا عن الأزرار بشاشة كبيرة تعمل باللمس، ويمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات السيارة ومراقبة أنظمتها، وحالتها الفنية، ومشاهدة الصور التي ثبتها الكاميرات وتعمل صورها محيط الهيكل.
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