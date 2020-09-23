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أشرف رزق: ملكية الشقق لا تنتقل إلا بالتسجيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:02 م
وزير العدل
وزير العدل
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البهي عمرو
قال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إن أي شخص يريد تسجيل شقته يطلب منه شهادة من المحافظة تفيد بعدم وجود مخالفات على هذه الوحدة، وإثبات الملكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الحصول على شهادة أمر ملزم لتسجيل الشقة.

ولفت  إلى أن المسئول عن تنظيم الرسوم التى تحصلها الشهر العقاري يحددها القانون ، والملكية لا تنتقل إلا  بالتسجيل,

وأوضح  أن 2000 جنيه حد اقصى رسوم توثيق العقارات فى الشهر العقاري بحسب المساحة، وأنه تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلا من الرسم النسبي من قيمة العقار.

وأشار إلى أن التعديلات جاءت بتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم، وأوضح أن 1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر و 1500 جنيه لما لا يزيز مساحته على 300 متر، وان 15% من الممتلكات العقارية فقط مسجلة فى الشهر العقاري، الدولة تحمي العقارات المسجلة فى الشهر العقاري.

تضمن المادة 35 مكرر طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر العقاري.

وتابع: التعديل لتشجيع الأفراد على تسجيل الملكية بصورة رسمية، من الوارد إنشاء دوائر لنظر دعاوى تلك القضايا إذا استدعت الضرورة.
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