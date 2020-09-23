موعد وصول باتشيكو إلى مصر لتدريب الزمالك رسميا

تقرر وصول البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل .





يأتي هذا؛ لاتمام تعاقده مع الزمالك لتولى تدريب الفريق رسميا، عقب الاتفاق معه على تولي القيادة الفنية للفريق ، لمدة موسم ، خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.





ويضع مسؤولو نادي الزمالك الرتوش النهائية ، بشأن التعاقد مع المدير الفني ، خاصة وأن المدرب يريد 4 مساعدين في جهازه المعاون ، في حين طلب الزمالك تقليص العدد إلى 3 فقط .





واستقر مسؤولو نادي الزمالك على وضع بند باحقيه النادي في فسخ التعاقد في حاله عدم التتويج ببطولة افريقيا الموسم الحالي.



