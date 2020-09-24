تحذير من تناول الأطفال دون 6 شهور لقاح الإنفلونزا

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس إدارة الشؤون الوقائية بالصحة، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم للوقاية من نزلات البرد في الشتاء، مشيرًا إلى أن كثيرا من أعراض الإنفلونزا تتشابه مع أعراض كورونا.
وشدد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن لقاح الإنفلونزا لا يجب منحه للأطفال دون 6 شهور ومن يعانون من بعض الأمراض.
وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس إدارة الشؤون الوقائية بالصحة، إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في المصل واللقاح بسعر مناسب.
وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس إدارة الشؤون الوقائية بالصحة، أن سيتم توفير 2.5 مليون جرعة للإنفلونزا الموسمية للمواطنين عن طريق وزارة الصحة خلال أسبوعين.