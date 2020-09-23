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محافظات

٩٠ مواطنا يتقدمون رسميا لخوض الانتخابات البرلمانية بالإسماعيلية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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انجي هيبة
كشفت مصادر بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية،  تقدم نحو 90 شخصًا بأوراقهم بشكل رسمي لخوض انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية واحترازية. 

وشهد اليوم الاربعاء، تقدم كل من الدكتور عمرو مصطفي استاذ بكلية التربية بجامعة قناة السويس، مرشح حزب المصري الديمقراطي ومحمود الشريف محامي مستقل، خالد الجبلاوي مدير ادارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة الاسماعيلية، وحاتم حجازي مدير فرع بنك بيتريوس مصر بالمعاش، وكرم عبد الحليم مشرف اول نادي القناة ومها عجلان كبير مقدمي برامج قطاع القنوات الاقليمية باتحاد الاذاعة والتليفزيون، بالدائرة الاولي.

كما تقدم عن الدائرة الثانية، كل من محمود عبد الكافي فني تحاليل طبية ومحمد منصور مدير وشريك بشركة الاريام للتوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير، وفوزية توفيق مزارعة، فيما لم تستقبل المحكمة طلبات ترشح بالدائرة الثانية ج، اليوم الاربعاء.


وشهد مقر المحكمة، إجراءات تنظيمية لعملية الدخول والخروج، فضلا عن وضع لوحات إرشادية مدونة عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة حتى وصوله القاعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول.

في سياق متصل، واصل القمسيون الطبي بالإسماعيلية العام استقبالها للمرشحين المحتملين، لإجراء الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه يتم إجراء الكشف الطبي على المرشحين وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بسحب العينات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي النفسي، مؤكدًا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن.
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