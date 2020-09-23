الري تحدّد المناطق الأكثر تأثرًا بالفيضان وحجم الخسائر.. فيديو

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية ، إن الفيضان يصل الي مصر في 1/8 ومستمر معنا حتى نهاية شهر 10 وقد يمتد إلى بعض الأيام في نوفمبر .





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر ، أن هناك الكثير توقعوا ان يحدث لمصر مثلما حدث إلى السودان بسبب الفيضان ولكن هذا لن يحدث في مصر وهذا لأن المياه يتم حجزها خلف السد العالي وبحيرة ناصر.





وأوضح محمد السباعي ، أن هناك 13 محافظة يمر بهم نهر النيل وهناك محافظات لا تتأثر بالفيضانات، مؤكدًا أن محافظة رشيد ودمياط من المحافظات التي يوجد بها تعديات كبيرة .





وتابع : أن هذه التعديات تتسبب في خنق حركة المياه في المجرى المائي وهذا ما يجعله لا يستوعب كمية المياه التي تقوم بضخها .





واستكمل : أن فرع رشيد من الطبيعي ان يستوعب 80 مليون متر مكعب في اليوم الواحد الآن لا يستوعب الا 40 مليون متر مكعب بسبب التعديات التي حدثت علي المجري المائي .



