AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:39 م
باتشيكو
باتشيكو
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسام ميدو أن الزمالك سيعلن عودة البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لباتريس كارتيرون.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الزمالك وصل لاتفاق مع باتشيكو لعودته مرة أخرى وبالفعل سيتم إعلان ذلك ليلا فضلا عن الاستعانة بمساعد فيريرا ليعاونه".

وأضاف: "مشكلة إدارة الزمالك في فترة التفاوض مع باتشيكو هي "التخوُّف من إنه بقاله 3 سنين بعيد عن التدريب".. ولكن مسؤولي الزمالك تأكَّدوا إن الراجل كان شغال  كويس جدًا علي نفسه خلال الفترة دي ولسه عامل تجديد للرخصة التدريبية بتاعته العام الماضي".

وختم حديثه قائلا:"باتشيكو تابع الرجاء المغربي خلال الفترة الأخيرة استعدادا لقيادة الزمالك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عن برنامجه أوضة اللبس.. ميدو لـ متابعيه: سأكشف لكم كيفية إطلاق حملات إلكترونية ضد أشخاص بأعينهم

قالولي الجاكيت وحش.. ميدو يمازح متابعيه بسبب «أوضة اللبس»

ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

فيريرا رايح جاي.. سيناريوهات الزمالك البديلة حال عدم التوصل لاتفاق مع العجوز البرتغالي

ميدو: الزمالك يحتاج إلى مدرب يجيد اللعب في المباريات الكبرى

باتشيكو أفضل من فيريرا لتدريب الزمالك .. ميدو يوضح الفرق بينهما

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض تسريبا صوتيا للإرهابي الخائن محمد علي

حبس المتهم بركل فتاة أثناء استقلاله توك توك فى سوهاج 4 أيام

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

أخبار الفن| حقيقة إصابة عمر كمال بـ كورونا.. عودة أحمد فلوكس لزوجته

بعد إحرازه الهدف الثاني في شباك نادي مصر.. كهربا يتصدر تويتر

بعد شائعة زواجه من حلا شيحة .. معز مسعود يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور