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موسم الفيضان في مصر| متحدث الري يوضح خطة الاستفادة من مياهه ومخاطر التعديات على النيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:52 م
محمد السباعي
محمد السباعي
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية ، إن ما يهمنا في المقام الاول بشأن التعامل مع موسم الفيضان؛ هو أمن وسلامة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة وبالتالي قمنا بتحذير المواطنين المتواجدين علي طرح النهر .

وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أنه بعد الرصد، وبعد السيناريوهات التي تم وضعها للتعامل مع الفيضان؛ قمنا بإخطار المحافظات والأجهزة المحلية للاستفادة من كمية المياه التي سيحدثها الفيضان .

واوضح محمد السباعي ، أن الفيضان يساعدنا علي غسل نهر النيل وعلى تحسين نوعية المياه مع التغلب علي التلوث المتواجد وتحسينه بشكل او بأخر .

وأشار إلى أن التعديات على النيل تتسبب في خنق حركة المياه في المجري المائي؛ وهذا ما يجعله لا يستوعب كمية المياه التي تقوم بضخها.

ونوه الى أن فرع رشيد من الطبيعي ان يستوعب 80 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، والآن لا يستوعب الا 40 مليون متر مكعب؛ بسبب التعديات التي حدثت علي المجري المائي .

ولفت الى ان الخسائر التي حدثت هذا العام؛ كانت بسبب التعديات التي قام بها المواطنون، ولا توجد خسائر خارج تعديات المجري المائي، وليست هناك خسائر في الأرواح.
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